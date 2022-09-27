Дамба не беспокоится из-за возможного обмена: «Я знаю ситуацию «Миннесоты» с потолком зарплат. Всю карьеру был в трейд-блоке»

сказал, что не беспокоится из-за возможного обмена из «Миннесоты».

У 28-летнего защитника остался один год действия контракта с кэпхитом 6 миллионов долларов. В нем есть ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд.

При этом клуб ограничен в возможностях в плане подписания нового соглашения с игроком. В следующих трех сезонах у «Уайлд» будут проблемы с потолком зарплат из-за штрафов в результате выкупа контрактов Зака Паризе и Райана Сутера.

По данным CapFriendly, в сезоне-2022/23 в платежке «Уайлд» будут учитываться 12,73 миллиона долларов, в двух следующих – по 14,73 млн.

Размер потолка зарплат в следующем сезоне составит 82,5 млн.

«Если бы я беспокоился из-за этого, то где-то прятался бы от всяких слухов. Я знаю ситуацию с потолком зарплат. Я всю карьеру был в трейд-блоке, каждый год», – сказал Дамба.

Генменеджер «Миннесоты» сказал, что клуб и игрок «толком не разговаривали» о будущем.

«Мы оба знаем о нашей ситуации. Самое главное, чтобы он подходил к сезону без какого-либо стресса. Не могу сказать, что мы собираемся начать переговоры или заключить сделку», – сказал Герин.

7-й номер драфта НХЛ-2012 выступает за «Уайлд» с 2013 года. В 513 матчах в лиге на его счету 222 (75+147) очка при полезности «+37» и 318 минутах штрафа.