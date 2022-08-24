Дамба о неудачах «Миннесоты» в плей-офф: «Мы должны стать братьями по оружию и преодолеть этот барьер»

считает, что «Миннесоте» пора добиваться результатов в плей-офф.

«Уайлд» в последний раз выигрывали серию плей-офф в 2015 году. После этого клуб играл в плей-офф в 6 сезонах из 7 и всегда вылетал в первом раунде (в 2020 году – в квалификации).

«Мы все знаем, что у нас выдался отличный регулярный чемпионат. Но нам пора вернуться к работе и сосредоточиться на том, чтобы пройти подальше в плей-офф. Мы должны преодолеть этот барьер.

Здорово, что остались Флери и Миддлтон. Они станут важной частью команды. В следующем сезоне нам потребуется вклад каждого. Мы должны построить коллектив, стать братьями по оружию.

Не просто доказать, что все неправы насчет нас, но доказать, что можем сделать большой шаг вперед», – сказал защитник «Миннесоты».

«Миннесота» проиграла 7-ю кубковую серию подряд. Дальше – 3 сезона со штрафом в платежке до 14,7 млн долларов за выкуп Паризе и Сутера