Менелл о России: «В Америке в фильмах показывают все в серых тонах, будто это плохое место. Так что удивился, какие тут красивые города»

Защитник «Динамо» высказался о стереотипах о России в американских фильмах.

– Два года назад вы уже приезжали в . Чем запомнилось минское ?

– Запомнилось, что КХЛ – очень хорошая лига. Был отличный сезон, но мы постоянно проигрывали московскому «Динамо»!

– И когда они на вас вышли, вы сразу согласились?

– Я всегда знал, что это отличная организация и город тоже потрясающий. Когда мы начали переговоры, сразу подумал, что хотел бы играть в таком месте.

– А Беларусь?

– Минск – классный город. В команде было много легионеров, у меня остались позитивные эмоции от того сезона. В Минске приятно и комфортно, еда отличная. Конечно, это не такой большой город, как Москва, там нет всего того, что есть в здесь. Но я впервые играл за океаном, и адаптация была легкой.

– То есть культурного шока не испытали?

– Немного было. В Америке в фильмах показывают все в серых тонах, как будто это плохое место, где ничего нет. Так что я был удивлен, какие тут красивые города.

– В Москве, наверное, с открытым ртом ходили?

– Да, когда в первый раз увидел Красную площадь – просто вау. Очень круто, – сказал Менелл.