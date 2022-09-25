Менелл о получении российской визы: «Овечкин сходил в посольство в Вашингтоне и помог. Он важный человек и в России, и в Америке»

рассказал, что помог ему получить российскую визу.

«Длинный был перелет, занял около двух дней с учетом разницы во времени. В семь утра в четверг полетел в Вашингтон получить визу в посольстве России. Затем в Стамбул, а оттуда уже в Москву, приехал в час ночи в субботу.

Дважды ездил в визовый центр. Поехал в первый раз, думал, сразу смогу все оформить, но мне сказали, что нужно подождать еще неделю. И надо было сделать пару тестов перед выдачей – на ковид и ВИЧ.

Вернулся в Миннесоту, сдал тесты. Через неделю мне позвонили и сказали, что можно забирать визу. Лучше получать ее лично, почтой пришлось бы недели три ждать.

Мне сказали, что Овечкин помогал с получением визы. Он был в Вашингтоне, сходил в посольство и помог. Он важный человек и в России, и в Америке», – сказал защитник московского .