Мальцев о предсезонном матче с «Вегасом»: «Всем доволен, кайфанул. Было интересно, как с новым весом будет в игре»

подвел итоги предсезонного матча против .

«Колорадо» одержал победу со счетом 3:1.

«Прям реально было интересно посмотреть, как с новым весом будет в игре. Всем доволен, кайфанул сегодня. Отбегал всю игру на одном дыхании, две [шайбы] наше звено забило, у своих ворот в нашу смену опасных атак не было.

3:1 выиграли, смены пока не прислали, но так по памяти много полезных действий. В первом голе закрывал вратаря, в последнем, который в пустые, выпустили на важное вбрасывание при пять на шесть, его выиграл, а потом после возни в средней Байрэм забил в пустые.

Сам бросал мало, но в одном моменте даже спинораму сделал, скинул защитника, но не попал. А так могла красивая зайти. Выходил в тройке с Кольяно и О’Коннором – получилось почти 19 минут.

Конкуренция очень серьезная, надо с первого матча показывать и доказывать. Если в прошлом сезоне одну игру потратил на адаптацию и одну попытку сжег, то сейчас, тьфу-тьфу, начал сразу.

Наши топы начнут выходить к пятой-шестой контрольной игре, остается еще три-четыре, чтобы убедить в своей полезности. Работаем», – написал форвард .