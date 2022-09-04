Мальцев ждет чемпионский перстень от «Колорадо»: «Менеджер спросил мой размер пальца, я уже сходил в ювелирный. Вручат всем, кто работал на команду»

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Михаил Мальцев ждет чемпионский перстень от «Колорадо». 

Форвард сыграл за «Эвеланш» 18 матчей в минувшем регулярном чемпионате и не выходил на лед в победном плей-офф.

Этого недостаточно для нанесения фамилии игрока на Кубок Стэнли, но вручение чемпионских перстней к этой процедуре не привязано и не имеет каких-либо формальных критериев. 

«Сегодня на тренировке медиа-менеджер «Колорадо» спросил мой размер пальца. Похоже, мой вклад в завоевание Кубка будет оценен перстнем)

Но на самом деле ничего необычного здесь нет. В той же «Тампе» даже те сотрудники на арене, кто нажимает кнопки этажей в лифте носят кубковые перстни. Отличие от игроков только в количестве бриллиантов.

В «Колорадо», насколько я понял, тоже вручат вообще всем, кто работал на команду в чемпионский сезон. Ну и я уже сходил в ювелирный, мерки снял)» – написал форвард «Эвс» в телеграм-канале. 

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