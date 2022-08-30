Кэйл Макар: «Понимаем, что «Колорадо» потенциально способен снова выиграть Кубок Стэнли»

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Кэйл Макар считает, что «Колорадо» может выиграть Кубок Стэнли в следующем сезоне.

В прошедшем чемпионате «Эвеланш» выиграли титул, обыграв в финале «Тампу» со счетом 4-2 в серии.

«Понимаем, что потенциально мы способны сделать это снова [выиграть Кубок Стэнли].

Здесь дело в конкурентоспособности. В нашей команде этого достаточно, особенно посмотрите на Нэтана Маккионнона. Когда у вас есть такие конкурентоспособные хоккеисты, вам хочется играть еще лучше.

В прошлом сезоне одним из ключевых факторов стали наши приобретения в дедлайн. Лехконен, Кольяно, Мэнсон, Штурм помогли нам выиграть чемпионство, став потрясающими деталями состава. Все в команде были очень целеустремлены», – сказал защитник «Эвеланш».

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