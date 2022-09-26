Ротенберг выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в ижевской школе: «Чудовищная трагедия. Подобное не должно происходить нигде»

выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в ижевской школе.

Сегодня утром в школе №88 в Ижевске произошла стрельба. Следственный комитет сообщил о 13 погибших, среди них – семеро детей. Ранено 14 детей и 7 взрослых.

«Произошедшее этим утром в ижевской школе №88 – чудовищная трагедия, которая не может никого оставить равнодушным. Подобное не должно происходить нигде, ни в одном городе, ни в одной стране мира.

Выражаю глубочайшие соболезнования родителям и близким погибших. Желаю здоровья, сил и стойкости всем пострадавшим», – написал главный тренер .