Киф о дебюте Самсонова за «Торонто»: «Когда ребята приходят в новую команду, они хотят преуспеть. Илья очень хорошо справился»

Главный тренер Шелдон Киф высказался о дебюте за клуб.

Голкипер, перешедший из «Вашингтона», провел 2 периода в выставочном матче против «Оттавы» и отразил все 16 бросков.

«Когда ребята приходят в новую команду, в новый город, они хотят преуспеть во всем. Хотеть преуспеть – это естественно, но при этом делается больший акцент на игре, чего не должно быть так рано для него в лагере.

Но это естественно, и я думаю, что Самсонов очень хорошо справился с тем, что ему нужно было сделать», – сказал Киф.