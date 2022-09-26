Киф о дебюте Самсонова за «Торонто»: «Когда ребята приходят в новую команду, они хотят преуспеть. Илья очень хорошо справился»

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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф высказался о дебюте Ильи Самсонова за клуб. 

Голкипер, перешедший из «Вашингтона», провел 2 периода в выставочном матче против «Оттавы» и отразил все 16 бросков

«Когда ребята приходят в новую команду, в новый город, они хотят преуспеть во всем. Хотеть преуспеть – это естественно, но при этом делается больший акцент на игре, чего не должно быть так рано для него в лагере.

Но это естественно, и я думаю, что Самсонов очень хорошо справился с тем, что ему нужно было сделать», – сказал Киф.

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