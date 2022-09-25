Самсонов о выставочном матче с «Оттавой»: «Первая игра за «Торонто», были нервы. Очень рад быть здесь, все нравится»

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Илья Самсонов поделился впечатлениями от первой выставочной игры за «Торонто»

Российский вратарь отразил все 16 бросков за два периода в матче против «Оттавы» (2:4). 

«Первая игра, были нервы. Во втором периоде было больше бросков, я чаще вступал в игру. Чувствую себя хорошо, только немного устал, потому что это предсезонка. 

Очень рад быть здесь. Все нравится – команда, партнеры, болельщики. Всем спасибо за поддержку.

С каждым днем я прибавляю. Когда буду полностью готов? Не знаю (смеется). Может, в следующей игре. Может, после пары игр. Посмотрим», – сказал Самсонов. 

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