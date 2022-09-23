Самсонов о «Торонто»: «Все знают, что эта команда лучше всех умеет забивать. Помню, как меня меняли в матче с «Лифс»

поделился первыми впечатлениями от .

«Помню, как в прошлом сезоне мы играли с «Лифс» и после первого периода меня заменили. Все знают, что эта команда лучше всех умеет забивать.

Мне здесь нравится. Я воодушевлен. Все хотят выиграть Кубок Стэнли, это хорошая возможность для меня», – сказал вратарь канадского клуба.

Отметим, что в прошлом сезоне Самсонов дважды сыграл за «Вашингтон» против «Торонто» и пропустил в общей сложности 7 шайб после 29 бросков.

Летом он подписал с «Лифс» контракт на год и 1,8 миллиона долларов.