Тарасов о большинстве «Ак Барса»: «Наконец-то реализовали, ребята из спецбригад – молодцы. Все красавцы, сделали свою работу»

Даниил Тарасов высказался после матча с «Трактором» (3:2).

– На мой взгляд, вы организовали первый гол. Но давайте по матчу. Как обычно не без интриги, не без сложностей и так далее.

– Мы хорошо начали и забили сразу. Но второй период проваливаем в последние игры. Не нравится, как там играем, если честно. Сразу два гола пропустили – это удар такой. Но молодцы, что характер есть, что вытянули.

– Каково было после такого, когда вроде как ведешь, а игра, раз, и переворачивается за две минуты?

– Самое интересное, что не было никакого ощущения, что можем проиграть встречу. С первых минут по настрою было видно, что если бы и в две шайбы горели, на характере вывезли бы эту игру. После такого матча со «Спартаком», когда потерпели поражение 0:2 и пришел полный стадион, здорово нас поддерживали.

– Со «Спартаком» тоже два серийных гола пропустили, правда, меньше чем за минуту.

– В этом матче против Челябинска приходилось реабилитироваться. Стас Галиев – молодец, забил победную шайбу. Наконец-то реализовали большинство, два гола, ребята из спецбригад – молодцы, Тимур Билялов здорово сыграл. Все красавцы, сделали свою работу, командная победа.

– Благодаря вашим усилиям свершился первый гол в матче. Дважды бросали в створ, рикошет от конька Ильи Сафонова – пас Панюкову.

– Передачу еще почему-то не записали, но, надеюсь, запишут.

– Насколько помогла энергия Никиты Дыняка? Наверное, незаметный герой матча. Два удаления заработал на Сергее Телегине и Андрее Стасе, два забили в большинстве. До этого не использовали 33 попытки.

– Дыня – молодчик, две игры не играл до этого. Вышел и здорово помог команде, – сказал нападающий «Ак Барса».

«Ак Барс» прорвало: забросили в большинстве с 34-й (!) попытки и прихлопнули «Трактор»