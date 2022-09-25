Карандин об «Амуре»: «Реальные конкуренты Хабаровска – это клубы ВХЛ. У команды явные проблемы с комплектованием»

Юрий Карандин скептически оценивает перспективы в текущем сезоне.

Клуб из Хабаровска набрал 7 очков в 9 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

– На мой взгляд, у команды – явные проблемы с комплектованием, особенно в нападении. При всем уважении в прежние годы звено Руденков – Николишин – Лихачев было бы в «Амуре» третьим-четвертым, а сегодня они выходят на лед первыми.

Да, с «Сочи» и «Витязем» с таким составом в этом турне еще можно побороться. Но затем «Амур» выйдет и на «Ак Барс» с московским «Динамо».

Думаю, в этих играх шансов совсем мало, ведь сегодня для Хабаровска реальные конкуренты – «Барс» во главе с Лукояновым и питерское «Динамо», дочерние клубы казанцев и москвичей в .

– Тем не менее «Амур» пока балансирует у зоны плей-офф – вместе с «Адмиралом».

– Это не показатель. Именно осенью Дальний Восток должен набирать свои очки – зимой и весной фаворитов уже не догонишь. Это же касается и «Сибири», но она, повторюсь, стартовала неплохо. А вот «Адмирал» с «Амуром», увы, на старте засиделись, – сказал почетный вице-президент ФХР и бывший глава региона «Сибирь – Дальний Восток».