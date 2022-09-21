Епанчинцев о 2:3 от «Салавата»: «Допустили глупейшие позиционные ошибки, после которых пропустили 2 гола. Игра сразу перешла в другое русло»

подвел итоги матча с (2:3 Б).

«Хорошее начало, повели в счете. К сожалению, допустили две глупейшие позиционные ошибки, после которых пропустили два гола. Игра сразу перешла в другое русло, соперник завладел инициативой.

Радует то, что ребята нашли в себе силы в пятом матче через день. Движение сразу появилось, раскрепостились – это больше психологический момент. Создавали неплохие моменты, которые, к сожалению, не реализовали.

Получился хороший овертайм, четыре опасных момента...Проиграли по буллитам. Буллиты – это продолжение игры. В совокупности это все вылилось в этот результат. Могли спокойно забрать еще одно очко.

Тяжелый вопрос, когда мы сможем увидеть травмированных игроков. Ребята лечатся, возможно, на выезде кто-то сыграет», – сказал главный тренер «Амура».

«Амур» проиграл 4-й матч подряд с общим счетом 4:11