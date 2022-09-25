Назаров после 1:2 от «Амура»: «Моменты есть, скоро пойдут голы. Нужно немножко подождать»

высказался после матча против (1:2 ОТ).

«Сочи» потерпел 9-е поражение в 10 играх сезона.

«Игра понравилась. Попросили ребят сыграть от печки. На мой взгляд, в обороне сыграли хорошо. Просил блокировать побольше шайб, помогать вратарю. Ребята выполняли установку, 26 блокированных.

К сожалению, забили всего один гол. Но радует, что было пять или шесть выходов «1 в 0», «2 в 1». Моменты есть, скоро пойдут голы. Нужно немножко подождать. Верим в ребят, они стараются.

Взял таймаут в третьем периоде, потому что не понравилось, как ребята вышли на период. Появилась нервозность, пропустили гол. Увидел, что сникли, в следующей смене опять голевой момент – вратарь спас. Остановил игру, сказал ребятам, что нужно вернуться туда, где мы были до этого.

Опять не забиваем голы. Хорошо, что заблокировали 26 бросков, забрали одно очко, ушли в овертайм – в принципе, задача выполнена. Сказал ребятам: если не можешь забить, нужно не пропустить. Один гол всегда забьем. Ребята выполнили, что я просил. Немножко не повезло в овертайме, этот момент отработаем с тренерами. Скоро все получится.

Хотели снять вратаря в овертайме, ждали свистка в зоне соперника. С ходу взять и поменять – тяжеловато.

Сюрпризы для минского «Динамо»? Мы всегда их готовим. Другой момент, что не всегда они получаются. К каждой команде мы настраиваемся по-разному, смотрим слабые и сильные стороны. Стараемся надавить на слабые», – сказал главный тренер .