Артемий Панарин: «Я должен вернуть свою игру, которую показывал в «Коламбусе» и первый год в «Рейнджерс»

поделился мыслями о своей игре.

– После плей-офф ты сказал, что разочарован своей игрой и нужно воспринимать это как урок, что ты станешь лучше. Было ли что-то в плей-офф, что ты хочешь перенести в этот сезон? Или плей-офф – это плей-офф, там другой стиль игры, и это не влияет на то, как ты готовишься к этому сезону?

– Я в принципе, наверное, должен просто вернуть свою игру, в которую я играл два года в «Коламбусе» и первый год в Нью-Йорке. Больше играть с шайбой, больше движения.

Последние пару лет я просто начал играть по своему флангу только. И людям легче подстраиваться.

Поэтому я должен быть везде, как это было раньше. Это поможет и мне прогрессировать, и сопернику [будет] сложнее подстроиться, потому что я сам не знаю, где буду находиться, и партнеры...

В том году было так, что один бросает по борту, второй подбирает. Простая игра, всегда одна и та же. Что партнеры не прогрессируют в таком случае, что я, – сказал нападающий .