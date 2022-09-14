Бучневич про отпуск в Череповце: «В леса уезжали с палатками на трое суток. Никаких новостей, ничего не происходит, никакого напряжения»

рассказал об отдыхе в Череповце.

– Вы в отпуск в Череповец-то ездили?

– Да, конечно. Все лето там провел. Ездили с друзьями на рыбалку, на квадриках катались. В леса уезжали с палатками на трое суток.

– Когда разговариваешь с миллионерами из , то удивляешься их тяге в российскую глубинку. Что Панарина тянет в глушь под Вологдой, что вы забуриваетесь в леса Череповца. Это вас так сезон НХЛ выматывает, что хотите переключиться?

– Мне кажется, это больше из-за того, что в тех местах не работает телефон. Ты сидишь три дня, занимаешься своими делами. Никаких у тебя новостей, ничего не происходит, никакого напряжения.

Просто сидишь с компанией, что-то делаешь. Готовишь вкусную еду, выпиваешь. В этом свой кайф, мне нравится. Комаров бы всех хлопнуть – вообще было бы отлично!

Каждому – свое. Кому-то нравится на пляжах лежать. Но сейчас проблемно куда-то долететь. И я выбираю проводить отпуск так.

– Вы бы тоже перешли на кнопочный телефон, как Панарин?

– Ну нет, так будет совсем тяжело. Сейчас все равно какие-то новости можешь поймать, когда делать нечего.

Хотя бы айпад у Панарина есть? Нет, я бы на кнопочном не смог – трудно жить без информации, – сказал нападающий .