Каменский о матчах «Сочи» с «Авангардом»: «Умышленные драки не украшают хоккей»

Валерий Каменский высказался о драках в играх между «Сочи» и «Авангардом».
21 сентября команды провели очный матч и не подрались после стартового вбрасывания, что происходило в трех играх подряд до этого момента.
– Сообщалось, что в адрес «Авангарда» и ХК «Сочи» отправлялись письма, в которых говорилось о серьезных наказаниях за драки. Так действительно было?
– Мы всегда отправляем такие письма, когда видим, что идет безобразие, и предупреждаем команды, чтобы такое не повторялось. Это нормальная работа лиги.
– Вы считаете, что драки между этими командами в межсезонье – это перебор?
– Естественно. Это умышленные драки, которые не украшают хоккей.
– СДК планирует бороться с драками?
– Есть регламент и есть правила, где прописаны все наказания. И есть лига, которая может предупредить, если мы видим, что идет безобразие, – сказал председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.