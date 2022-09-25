Каменский о матчах «Сочи» с «Авангардом»: «Умышленные драки не украшают хоккей»

высказался о драках в играх между «Сочи» и «Авангардом».

21 сентября команды провели очный матч и не подрались после стартового вбрасывания, что происходило в трех играх подряд до этого момента.

– Сообщалось, что в адрес и ХК отправлялись письма, в которых говорилось о серьезных наказаниях за драки. Так действительно было?

– Мы всегда отправляем такие письма, когда видим, что идет безобразие, и предупреждаем команды, чтобы такое не повторялось. Это нормальная работа лиги.

– Вы считаете, что драки между этими командами в межсезонье – это перебор?

– Естественно. Это умышленные драки, которые не украшают хоккей.

– СДК планирует бороться с драками?

– Есть регламент и есть правила, где прописаны все наказания. И есть лига, которая может предупредить, если мы видим, что идет безобразие, – сказал председатель Спортивно-дисциплинарного комитета .