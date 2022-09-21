Шарипзянов о драках в матче с «Сочи»: «Если они захотят, пожалуйста, но нам это не нужно. Сейчас нужны очки»

высказался в преддверии матча против «Сочи».

Игра состоится сегодня, 21 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Говорить о том, что нашли путь к победам, еще, наверное, рано. Две игры из восьми выиграли, не так много, тем более для . Мы хотим от себя всегда большего, но хорошо, что выиграли две игры подряд, будем от этого отталкиваться.

Знаем, как играть. Когда играем правильно, на команду, без эгоизма, все получается – и шайба залетает, и в зоне обороны хорошо играем, и в меньшинстве хорошо играем, и в большинстве.

– Все понимают, с чего сегодня может начаться игра.

– Посмотрим. за этим смотрит. Надеюсь, они примут нужное решение по этому поводу. Мы просто будем выходить и играть, отталкиваться от ситуации. Если они захотят, пожалуйста, но нам это не нужно. Нам сейчас нужны очки, нам нужно выигрывать, – сказал защитник «Авангарда».

Напомним, команды устраивали массовые драки после стартового вбрасывания в трех последних играх между собой.

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