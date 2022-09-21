Шарипзянов о драках в матче с «Сочи»: «Если они захотят, пожалуйста, но нам это не нужно. Сейчас нужны очки»

Дамир Шарипзянов высказался в преддверии матча против «Сочи».
Игра состоится сегодня, 21 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
– Говорить о том, что нашли путь к победам, еще, наверное, рано. Две игры из восьми выиграли, не так много, тем более для «Авангарда». Мы хотим от себя всегда большего, но хорошо, что выиграли две игры подряд, будем от этого отталкиваться.
Знаем, как играть. Когда играем правильно, на команду, без эгоизма, все получается – и шайба залетает, и в зоне обороны хорошо играем, и в меньшинстве хорошо играем, и в большинстве.
– Все понимают, с чего сегодня может начаться игра.
– Посмотрим. КХЛ за этим смотрит. Надеюсь, они примут нужное решение по этому поводу. Мы просто будем выходить и играть, отталкиваться от ситуации. Если они захотят, пожалуйста, но нам это не нужно. Нам сейчас нужны очки, нам нужно выигрывать, – сказал защитник «Авангарда».
Напомним, команды устраивали массовые драки после стартового вбрасывания в трех последних играх между собой.