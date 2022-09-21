Назаров о драках: «Что конкретно Морозова не устраивает? Более 7 тысяч болельщиков пришли на матч с «Авангардом» – значит, людям это нужно»

Теги Авангард драки Алексей Морозов Андрей Назаров КХЛ Сочи Хоккей

Андрей Назаров ответил на вопрос о том, что все ждали драк в матче «Сочи» и «Авангарда».

Омский клуб одержал победу со счетом 4:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Матч в Сочи посетили 7093 зрителя.

«Понимаете, мы все работаем в КХЛ. Вчера прямым текстом наш президент Алексей Морозов сказал, что его драки не устраивают.

Мне, правда, непонятно, что конкретно не устраивает? Когда люди приходят на хоккей и ждут этого? Наверное, мне нужно согласиться, потому что он президент.

Но сегодня было более семи тысяч болельщиков, значит, людям это нужно.

Раз зрители идут, то странно отказывать им в этом, но президенту КХЛ, безусловно, виднее», – сказал главный тренер «Сочи».

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