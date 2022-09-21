Рябыкин об игре с «Сочи»: «К боксу были готовы, но даже рады, что ничего такого не было»

поделился мыслями после победы над со счетом 4:1.

«Хорошо начали, забили быстрые голы. Во втором периоде чуть отпустили нить встречи, но здорово сыграли в третьем периоде. Отмечу игру в неравных составах, она нам помогла.

Не было драки в первой смене? Мы готовились к игре, а не к боксу. Но и к боксу были готовы, поэтому ничего страшного. Мы даже рады, что ничего такого не было.

Конечно, ребятам тяжело на длинном выезде, они далеко от своих семей. Но ничего страшного, осталось чуть-чуть потерпеть.

Доволен ли хоккеем в исполнении сейчас? Мы стараемся играть, но это пока ещё не тот хоккей, который мы ждем. Но еще только начало сезона», – сказал главный тренер «Авангарда».