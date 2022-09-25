Андрей Разин: «Мне нравится белое сухое вино и хороший дорогой коньяк. Но пьяным на работе меня ни разу не видели, я знаю свою дозу»

Главный тренер высказался по поводу своего отсутствия в матче с «Барысом».

Тренер сообщал, что заболел. И выражал надежду на возвращение к следующему матчу.

«Всем добрый день! Хочу ответить всем кто пишет, что я «ушел в запой»! Я не безгрешен . Мне нравится белое сухое вино и хороший дорогой коньяк. Иногда могу выпить баночку пива.

Но у меня есть хорошее качество, которым горжусь: я знаю свою дозу! Поэтому ни разу пьяным на работе меня никто не видел», – написал Разин в телеграм-канале.