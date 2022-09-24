Михалкевич будет и.о. главного тренера «Северстали» в матче с «Барысом»

Евгений Михалкевич будет исполнять обязанности главного тренера в игре с «Барысом».

Матч состоится сегодня, 24 сентября. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Главный тренер «Северстали» пропустит игру из-за болезни.

«И.о. главного тренера в сегодняшнем матче станет Евгений Михалкевич. Андрей Владимирович заболел», – сообщили в пресс-службе клуба.

Разин пропустит матч с «Барысом» из-за болезни: «Верю, что штаб справится без меня. Надеюсь выйти на работу к следующей игре»