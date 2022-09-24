Тренер «Северстали» о победе над «Барысом»: «Не имели права играть по-другому. Многое получалось, большинство пошло, четкие передачи»

Евгений Михалкевич высказался после победы над «Барысом» со счетом 5:2.
– Хочу поблагодарить болельщиков. Была хорошая поддержка, пришло много болельщиков.
Мы не имели права играть по-другому. Сегодня многое получалось. Большинство пошло.
– Была ли связь с Андреем Владимировичем Разиным?
– Естественно. Связь постоянная. Сегодня даже общались по видеосвязи перед игрой.
– Пошло большинство. С чем это связываете?
– Разобрали большинство. Во многом это анализ. Сегодня шайба ходила хорошо, четкие передачи. Много бросали по воротам.
Вратарь соперника был всегда в напряжении. Второй период был очень важным. До этого проигрывали вторые периоды.
Ребят настраивали именно на второй период. Он и оказался основополагающим, – сказал тренер «Северстали», который исполнял обязанности главного тренера вместо Андрея Разина, пропустившего игру из-за болезни.
Очень смешной автогол в КХЛ: игроки «Северстали» даже не касались шайбы