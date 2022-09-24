Тренер «Северстали» о победе над «Барысом»: «Не имели права играть по-другому. Многое получалось, большинство пошло, четкие передачи»

Евгений Михалкевич высказался после победы над со счетом 5:2.

– Хочу поблагодарить болельщиков. Была хорошая поддержка, пришло много болельщиков.

Мы не имели права играть по-другому. Сегодня многое получалось. Большинство пошло.

– Была ли связь с Андреем Владимировичем Разиным?

– Естественно. Связь постоянная. Сегодня даже общались по видеосвязи перед игрой.

– Пошло большинство. С чем это связываете?

– Разобрали большинство. Во многом это анализ. Сегодня шайба ходила хорошо, четкие передачи. Много бросали по воротам.

Вратарь соперника был всегда в напряжении. Второй период был очень важным. До этого проигрывали вторые периоды.

Ребят настраивали именно на второй период. Он и оказался основополагающим, – сказал тренер , который исполнял обязанности главного тренера вместо , пропустившего игру из-за болезни.

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