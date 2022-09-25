Семенов о Кубке Канады-87: «Простые канадцы ценили хорошую игру, нормальное отношение. Со стороны их спецслужб давления не ощущали, слежки не было»

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Анатолий Семенов поделился воспоминаниями о Кубке Канады-1987. 

Сборная СССР уступила Канаде в финальной серии (1-2), причем во всех матчах был зафиксирован одинаковый счет (6:5 в пользу победителя).

– Сейчас этот турнир в Канаде называют «последней битвой добра со злом». Как к вам относились местные болельщики?

– Это все-таки был спорт, а не политика. Простые канадцы ценили хорошую игру, хоккей. Нормальное отношение. Помню, только в одном городе, не буду его называть, на стадионе стояли с люди с вызывающими транспарантами по отношению к нашей команде. Но, опять-таки, это только какая-то кучка людей, а в основном, когда ты играешь хорошо в Северной Америке, тебе аплодируют.

– На улицах вас канадские болельщики не атаковали с просьбой автографов?

– Особого времени для прогулок не было. Матчи шли практически через день. Да и по одному запрещалось выходить, только группой по 3-5 человек.

Но, когда все-таки выбирались на прогулку, болельщики нас «подлавливали», просили расписаться на каких-то предметах, книжках… Никакого давления мы не ощущали со стороны канадских спецслужб, слежку за нами не устанавливали, – сказал олимпийский чемпион. 

Самый крутой финал в истории. Лучший хоккей всех времен

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