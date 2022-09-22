Третьяк о Суперсерии-1972: «Канадцы не хотели с нами здороваться. Но после первой игры они всегда с нами здоровались. Уважают сильных»

поделился воспоминаниями о Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады.

«Запомнилось, что когда мы отмечали 45 лет серии, на ней присутствовали хоккеисты сборной Канады. Мы играли 50 лет назад, но все еще помнят эти матчи.

Мы показали тот хоккей, который невозможно забыть. Эта серия сыграла большую роль, мы представляли всю Европу, весь любительский хоккей. Сейчас хоккей изменился, посмотрите, сколько играет европейцев. Сейчас уже нет столько драк, хоккей совсем другой, другой накал. Но я рад, что мы сегодня спустя 50 лет собрались и вспоминаем эту серию!

Канадцы не хотели с нами здороваться в 1972 году. Тогда была холодная война. Но после первой игры они всегда с нами здоровались. Уважают сильных», — сказал президент ФХР.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ.

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.