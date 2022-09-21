Лутченко о Суперсерии-72: «Радостно, что мы развеяли миф о непобедимости канадских профессионалов»

Владимир Лутченко поделился воспоминаниями о Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады.

– Кого вы считаете лучшим игроком Суперсерии‑72 у нас и канадцев?

– Трудный вопрос. Если по защитникам, то это Брэд Парк – он и в обороне был хорош, и в атаке.

Очень неприятен был Фил Эспозито, который здорово играл и был силен физически. Его было невозможно столкнуть. И чтобы к нему не попала шайба – иначе это просто гол.

У канадцев были все великие игроки: Иван Курнуайе, творческий Пит Маховлич, способный легко обыграть защитника… Перечислить можно всех.

– Сильнейшая ли сборная СССР образца 1972 года в истории?

– Мы – команда своего времени. Я не считаю, что команда 70‑х была лучше или хуже. Просто мы оказались в этом времени. И радостно, что мы развеяли миф о непобедимости канадских профессионалов.

Я горжусь, что был в этой команде. К сожалению, сейчас нет ребят, которые были с нами – они уже ушли из жизни: великие Рагулин, Гусев, Харламов, – сказал Лутченко.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков .

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

Суперсерия-72. Оценки сборной СССР