Форвард «Металлурга» Чибисов о дубле «Куньлуню»: «Скинул груз. Столько моментов не забивал!»

оценил победу «Металлурга» над (4:0).

«Хорошая игра, соперник здорово начал, мы – тоже. Забили свои голы, выиграли. Нам нужны эти очки, для нас нет проходных матчей. Поэтому готовились к сопернику на все сто процентов.

Матчу предшествовал девятичасовой перелет с Дальнего Востока с посадкой на дозаправку, это всегда сказывается. Естественно, где-то в начале надо было чуть раскачаться. Еще и игра без раскатки сегодня была. Хорошо, что удалось быстро вкатиться и победить.

Мой дубль? Каждому игроку важно забивать. Некий груз скинул, конечно. Столько времени не шло, столько моментов не забивал! Но все равно моменты были. Все к этому шло. Главное – работать и не останавливаться», – сказал нападающий .