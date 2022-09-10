Чибисов о драках: «В Америке они делаются для шоу, чтобы завести команду. А в КХЛ люди готовы друг друга растерзать»

поделился мыслями о драках в и .

Нападающий ранее играл за «Манитобу».

– В АХЛ у вас был в команде Джей Си Липон, которого Назаров якобы выгнал из за отказ драться. Липон реально мог слиться с боя?

– Я уже где-то в интервью говорил: нельзя сравнивать наши драки и драки за границей. Там они делаются для некого шоу: вышли, перчатки скинули, вверх подкинули, подрались и ушли. У них мало драк, которые действительно драки.

А у нас сейчас люди на предсезонке сцепляются друг с другом, и они как будто готовы убить друг друга. Там это нужно для того, чтобы завести команду, чтобы болельщики сказали «вау», а, по идее, такого упорства убивать друг друга нет.

У нас люди готовы друг друга растерзать. Могут после игры, конечно, сказать «молодчик – молодчик», «хорошо подрались», но в Америке все чуть иначе поставлено.

А что у Липона с Назаровым произошло, я не знаю. Когда я виделся с ним, он говорил, что у него какая-то травма, и он из-за этого не играл. Только они вдвоем знают, что там случилось, а в прессу могли запустить какую-то мульку, – сказал форвард .