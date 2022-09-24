Воробьев о 4:0 с «Куньлунем»: «Металлург» доминировал во втором и третьем периодах. Заслужили победу»

высказался после победы над со счетом 4:0.

– Я думаю, что в первом периоде, как и ожидалось, мы немного вкатывались после долгой поездки, после разницы в часовых поясах.

Потом начали лучше двигаться, открываться друг под друга, работать друг под друга и во втором и третьем периодах мы доминировали. Эдди Паскуале сыграл хорошо. Заслужили такую победу.

– Два дебютанта в забивании голов было. Коростелев, даже не забивая, серьезный вклад всегда вносил. забил – для вас как для тренера большой камень с плеч упал?

– Однозначно, это камень, упавший с плеч. Разными методами говорил с Андреем. И по-хорошему, и пожестче. Где-то говорил: «Одну забьешь и все пойдет». Надо продолжать работать.

Рады, что сегодня это случилось. Он забил две, мог бы и третью забивать, если бы не отдавал. Но две – тоже хорошо.

– Гребенкин вышел в старте, Юров был заявлен тринадцатым. Так сделали, чтобы не «перемариновать» или показалось, что Гребенкин более готов с самого начала?

– И то, и другое. Но такого импульса, как было в предсезонке, я от него не увидел, поэтому мы вернули потом Юрова на его место.

– А вы поняли, почему нет этого импульса? Это более ответственный момент, чем предсезонка или в чем-то другом?

– Потому что молодой пацан, поэтому может быть. Ответственность в официальных играх выше, но ожидал, что он будет поэффективнее.

– Что Коди Керран добавил большинству, чего не хватало раньше?

– Во-первых, бросков. Он давно не играл, но по нему видно, что он техничный парень, очень хорошее движение, что он игрок, – сказал главный тренер .