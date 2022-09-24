Воробьев о 4:0 с «Куньлунем»: «Металлург» доминировал во втором и третьем периодах. Заслужили победу»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Андрей Чибисов Куньлунь Ред Стар Коди Керран Данила Юров Никита Гребенкин Хоккей

Илья Воробьев высказался после победы над «Куньлунем» со счетом 4:0.

– Я думаю, что в первом периоде, как и ожидалось, мы немного вкатывались после долгой поездки, после разницы в часовых поясах.

Потом начали лучше двигаться, открываться друг под друга, работать друг под друга и во втором и третьем периодах мы доминировали. Эдди Паскуале сыграл хорошо. Заслужили такую победу.

– Два дебютанта в забивании голов было. Коростелев, даже не забивая, серьезный вклад всегда вносил. Андрей Чибисов забил – для вас как для тренера большой камень с плеч упал?

– Однозначно, это камень, упавший с плеч. Разными методами говорил с Андреем. И по-хорошему, и пожестче. Где-то говорил: «Одну забьешь и все пойдет». Надо продолжать работать.

Рады, что сегодня это случилось. Он забил две, мог бы и третью забивать, если бы не отдавал. Но две – тоже хорошо.

– Гребенкин вышел в старте, Юров был заявлен тринадцатым. Так сделали, чтобы не «перемариновать» или показалось, что Гребенкин более готов с самого начала?

– И то, и другое. Но такого импульса, как было в предсезонке, я от него не увидел, поэтому мы вернули потом Юрова на его место.

– А вы поняли, почему нет этого импульса? Это более ответственный момент, чем предсезонка или в чем-то другом?

– Потому что молодой пацан, поэтому может быть. Ответственность в официальных играх выше, но ожидал, что он будет поэффективнее.

– Что Коди Керран добавил большинству, чего не хватало раньше?

– Во-первых, бросков. Он давно не играл, но по нему видно, что он техничный парень, очень хорошее движение, что он игрок, – сказал главный тренер «Металлурга».

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