Чибисов о критике игры сборной России на Олимпиаде: «Хоть ты выиграй – все равно найдутся те, кто скажет, что было скучно. 95% болели, поддерживали»

высказался о критике в адрес сборной России во время в Пекине.

Российская команда проиграла Финляндии со счетом 1:2 в финале турнира.

– Чего все-таки не хватило в финале? Ту сборную много критиковали за скучный стиль игры.

– Критики были, есть и будут, хоть ты выиграй – все равно найдутся те, кто скажет, что это было скучно. Это не показатель, основная масса, 95% болели, поддерживали и радовались нашей победе.

Может быть, свежести немного не хватило, мы поздно отыграли [полуфинал], и была ранняя игра потом. Возможно, немного не хватило восстановления – но, опять же, все в равных условиях.

Мы проиграли, это было неприятно, но мы уехали с медалью – возможно, это бывает раз в жизни. Это очень ценная медаль, мы за нее действительно воевали, мы для этого отдали все, работали и кровью и потом, – сказал форвард сборной России и .