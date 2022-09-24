Леонид Вайсфельд: «СКА выглядит мощно по сравнению с соперниками. Армейцы в каждом матче действуют с позиции силы»

отметил, что СКА выглядит мощно по сравнению с соперниками.

– СКА одержал уже девять побед на старте чемпионата. Чем объяснить успех питерских армейцев?

– Там и состав сильный, и организация клуба серьезная, и тренерский штаб очень мощный. Основные причины успеха очевидны.

Видно, что СКА играет с большим запасом. Армейцы в каждом матче действуют с позиции силы. Другой вопрос – как они смогут эту силу распределить на длинный сезон? Но пока СКА выглядит мощно по сравнению с соперниками.

– Ожидали, что Хайруллин с ходу станет лидером питерского клуба?

– Это не сенсация. Просто у подобных игроков часто бывает проблема после перехода из середнячка в топ-клуб. Ведь одно дело быть лидером в «Нефтехимике», и совсем другое – завоевать эту позицию в таком клубе, как СКА. Тут всегда есть риск.

Но Хайруллин доказал, что и на этом уровне готов себя проявлять. Правда, в последнее время он с голами немного притормозил, но начал сезон очень мощно. Марату 26 лет уже, ему пора о себе в полный голос заявлять. Переход в СКА – его шанс.

– Действительно, раньше в КХЛ сложилось мнение, что СКА собирает сильных игроков из других клубов, и они там растворяются. А сейчас как раз новички в Санкт-Петербурге себя здорово показывают. В лидеры СКА вышел не только Хайруллин, но и Никишин.

– То, что Никишин в СКА хорошо начал, меня как раз совершенно не удивляет. В отличие от Хайруллина, Александр уже успел поиграть на высоком уровне – выступал на Олимпийских играх в Пекине. Так что в отношении его приглашения в риск был значительно меньше. Никишин вроде и моложе Хайруллина, но по выступлениям на высшем уровне гораздо опытнее, – сказал бывший генменеджер клубов .