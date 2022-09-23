Никишин оштрафован за за атаку Вонга в область головы и шеи

КХЛ оштрафовала защитника СКА Александра Никишина.

20-летний хоккеист получил 5+20 в матче Фонбет чемпионата КХЛ против (6:3) за атаку в область головы и шеи форварда .

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел этот эпизод и вынес решение.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника СКА Александра Никишина по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», – сказано в заявлении СДК.

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