Дэйли о матчах НХЛ в Чехии и российских игроках: «У всех, кому нужны визы, они уже есть»

Билл Дэйли высказался касательно участия российских игроков НХЛ в матчах в Чехии.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сообщил, что МИД направил НХЛ письмо с предупреждением о том, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну.

«У всех, кому нужны визы, они уже есть», – приводит слова заместителя комиссионера НХЛ San Jose Hockey Now.

и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября. В состав «Предаторс» входят Яков Тренин, и Егор Афанасьев. В системе выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, , , Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.