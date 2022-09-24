Дэйли о матчах НХЛ в Чехии и российских игроках: «У всех, кому нужны визы, они уже есть»

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Билл Дэйли высказался касательно участия российских игроков НХЛ в матчах в Чехии.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сообщил, что МИД направил НХЛ письмо с предупреждением о том, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну.

«У всех, кому нужны визы, они уже есть», – приводит слова заместителя комиссионера НХЛ San Jose Hockey Now.

«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября. В состав «Предаторс» входят Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев. В системе «Сан-Хосе» выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

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