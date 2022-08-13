Тренин о словах Гашека и поездке «Нэшвилла» в Прагу: «Очень хотел сыграть в Чехии, но после таких заявлений не знаю, получится или нет…»

считает, что его могут не пустить в Чехию на матчи «Нэшвилла» в Праге.

«Предаторс» начнут регулярный чемпионат двумя матчами против «Сан-Хосе» в столице Чехии (7 и 8 октября).

Бывший вратарь чешской сборной весной требовал от НХЛ отказаться от контрактов с игроками из России, а недавно призвал не пускать россиян на пражские матчи лиги.

– Читали высказывания , который призвал не пускать российских игроков на матчи НХЛ в Праге? Там должен играть с .

– Очень хотел сыграть в Чехии, но после таких заявлений и не знаю, получится или нет… Волнительный момент.

никак не отреагировала, но решать – пускать или нет – будет Чехия. Мне было бы интересно принять участие – там будут товарищеские матчи с европейской командой, а потом игры с «Сан-Хосе», – сказал форвард «Нэшвилла».