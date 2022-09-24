Фетисов о проблемах с экипировкой: «Все из Китая, и то не хватает. Хоккей в России – один из самых популярных видов спорта, а производство наладить не можем»

высказался о проблемах с экипировкой в России.

– Сколько стоит обучение в вашей академии?

– У нас мальчики и девочки занимаются бесплатно, плюс ко всему мы им выдаем бесплатно форму.

Есть разные группы, какие-то затраты у родителей есть, но они минимальны. Мы не собираем деньги за подкатки. Слава Богу, у нас есть финансовая поддержка крупной компании, которая платит достойную зарплату тренерам и закупает экипировку.

Большие компании, которые спонсируют клубы КХЛ, наверно, могут закупать форму и раздавать ее детям бесплатно.

Кстати, сейчас большая проблема с экипировкой. Недавно у нас был новый набор, еле наскребли по всяким магазинам.

– У нас в стране до сих пор не производят свою?

– Все из Китая. И то не хватает. в свое время вложился в производство, основал фабрику в Татарстане, которая выпускает клюшки неплохого качества. Это, по-моему, единственный пример.

Хоккей в нашей стране – один из самых популярных видов спорта, а производство собственной экипировки наладить не можем. Ничего нового я вам не сказал. Все это я говорю уже много лет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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