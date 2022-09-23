Фетисов о детском хоккее: «Существует дискриминация к родителям, у которых нет лишних денег. Скоро у нас появятся новые мегазвезды»

заявил о финансовой дискриминации родителей в детском хоккее.

– В детском хоккее что-то меняется? Вы давно сетуете, что все запущено, поэтому и не появляются новые молодые звезды. Последним таким вундеркиндом в хоккее стал Кирилл Капризов, которому 25 лет. После него никого назвать не могу.

– Мне как депутату Госдумы каждый день приходит пачка писем с жалобами на то, о чем я говорил 2-3-5 лет назад.

В детском хоккее существует дискриминация по отношению к родителям, у которых нет лишних денег на то, чтобы их ребенок занимался хоккеем. И тут тоже спортивный принцип полностью отсутствует. Хоккей – это очень дорогой вид спорта.

Вы приезжайте в Академию Фетисова в Домодедово и посмотрите, как мы там работаем с детьми. И сравните с тем, что происходит с детьми в других местах.

Вместо того, чтобы говорить, мы делаем то, что считаем правильным с точки зрения равных возможностей.

При этом дети у нас занимаются разными видами спорта, не только хоккеем. Это позволяет развивать координационные навыки, гибкость и так далее. Дети приходят к нам и не хотят никуда уходить.

Спорт должен нести радость, а не психологические нагрузки. И я уверен, что у нас скоро появятся новые мегазвезды.

Все зависит от того, чего ты хочешь – зарабатывать на детях или воспитывать. Это два разных подхода, – заявил двукратный олимпийский чемпион.