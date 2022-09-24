Евгений Свечников о словах генменеджера «Сан-Хосе» про матчи в Чехии: «Это позволяет почувствовать себя частью команды»

отреагировал на заявление генменеджера «Сан-Хосе» Майка Грира.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сообщил, что МИД направил НХЛ письмо с предупреждением о том, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну.

Грир, комментируя возможный запрет Чехии на въезд российских игроков , сказал: «Или мы все поедем, или никто не поедет».

«Мне это нравится. Заставляет чувствовать себя потрясающе.

Это позволяет почувствовать себя частью команды», – приводит слова нападающего «Сан-Хосе» San Jose Hockey Now.

Свечников подписал контракт с «Шаркс» 4 сентября.

«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября. В состав «Предаторс» входят Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев. В системе выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.