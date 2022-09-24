Кузнецов об Овечкине: «Надеюсь, он забьет 80 или 90 голов в этом сезоне. Побьет рекорд за 2 года и сможет завершить карьеру»

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Евгений Кузнецов ответил на вопрос о том, сможет ли Александр Овечкин снова забить 50 голов.

На данный момент на счету Овечкина 780 голов в НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 894.

«Я надеюсь, что он забьет 80 или 90 [в этом сезоне], так что за два сезона он сможет побить рекорд, и нам не нужно будет думать или говорить об этом.

Наконец-то он сможет завершить карьеру, и мы сможем сосредоточиться на будущем», – сказал, смеясь, нападающий «Вашингтона».

Овечкин о выходе на 2-е место по голам в НХЛ: «Давайте подождем. Я не могу забить 21 гол в одной игре»

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