Кузнецов об Овечкине: «Надеюсь, он забьет 80 или 90 голов в этом сезоне. Побьет рекорд за 2 года и сможет завершить карьеру»

Евгений Кузнецов ответил на вопрос о том, сможет ли Александр Овечкин снова забить 50 голов.
На данный момент на счету Овечкина 780 голов в НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 894.
«Я надеюсь, что он забьет 80 или 90 [в этом сезоне], так что за два сезона он сможет побить рекорд, и нам не нужно будет думать или говорить об этом.
Наконец-то он сможет завершить карьеру, и мы сможем сосредоточиться на будущем», – сказал, смеясь, нападающий «Вашингтона».
Овечкин о выходе на 2-е место по голам в НХЛ: «Давайте подождем. Я не могу забить 21 гол в одной игре»