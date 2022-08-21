Тыжных о Кузнецове: «Великий игрок. Про хоккей в Челябинске давно надо было снять фильм. Сколько наша земля родила талантов!»

Александр Тыжных считает великим хоккеистом.

– У челябинского хоккеиста Евгения Кузнецова были сложности, но он смог вернуть вкус к игре.

– У каждого бывают неудачные матчи и сезоны. В карьере ты падаешь, поднимаешься, вытаскиваешь себя за волосы из болота. Соперники тоже изучают твою игру.

Кузнецов болел ковидом, даже дышать не мог. Многие же не знают, что происходит у игроков в жизни.

Кузя – это великий хоккеист. Помню, как его обожал Валерий Белоусов, всегда о нем говорил с упоением, восторгом: «Такие хоккеисты появляются раз в несколько лет. Какое катание, мышление, руки!».

Помните, как Кузнецов играл, когда они с Овечкиным выиграли Кубок Стэнли? И он еще не сказал своего последнего слова. Кузнецов также вышел с нашей площадки на ЧТЗ. Челябинский хоккей – необыкновенное чудо. Сколько наша земля родила талантов! Про хоккей в Челябинске давно надо было снять фильм, – сказал агент.