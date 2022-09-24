Кузьменко о Ванкувере: «Прекрасный город. Нравится, что рядом океан, горы, лес – приятно играть в таком месте»

Теги Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко поделился первыми впечатлениями от Ванкувера

26-летний нападающий в межсезонье подписал с «Кэнакс» однолетний контракт новичка. 

«Я очень рад быть здесь. Ванкувер – прекрасный город. Мне нравится, что рядом океан, горы, лес. Приятно играть в таком месте. 

Команда очень хорошая. Сейчас я выхожу на лед с очень умными игроками.

Илья Михеев и Элиас Петтерссон – отличные и трудолюбивые форварды. Никаких проблем», – сказал Кузьменко.

Россиянин говорил по-английски, что произвело впечатление на местных журналистов. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные