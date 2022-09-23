Будро о Кузьменко в «Ванкувере»: «Сразу подумал, что он может поставить на уши весь город. Бросок напоминает об Овечкине»

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Брюс Будро сравнил Андрея Кузьменко с Александром Овечкиным

«Есть ли в нем яркая индивидуальность? Да, на 100%. В первый же день, как я его увидел, то подумал: «Если он так хорош, как его рекламируют, то поставит на уши весь город». 

Я не хочу проводить слишком много параллелей, но его бросок из левого круга напоминает об Овечкине», – сказал главный тренер «Ванкувера»

Будро пересекался с Александром Овечкиным, когда работал с «Вашингтоном» с 2007 по 2011 годы. 

В первый день тренировочного лагеря «Кэнакс» Кузьменко катался в звене с Элиасом Петтерссоном и Ильей Михеевым. 

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