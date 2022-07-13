«Ванкувер» объявил о подписании контракта с Кузьменко на год

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Андрей Кузьменко стал игроком «Ванкувера».

Канадский клуб подтвердил подписание однолетнего контракта с 26-летним нападающим.

Кэпхит россиянина составит 950 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Кузьменко, выступая за СКА, занял второе место в списке лучших бомбардиров в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 53 (20+33) очка в 45 матчах. В Кубке Гагарина-2022 на счету форварда 14 (7+7) баллов в 16 играх.

Всего в КХЛ хоккеист провел 376 матчей и записал на свой счет 229 (103+126) очков.

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