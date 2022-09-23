Бэкстрем о будущем: «Хотелось бы завершить карьеру по своему желанию, а не из-за травмы. Я настроен оптимистично»

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Никлас Бэкстрем надеется продолжить карьеру после операции на бедре. 

34-летний шведский нападающий перенес операцию в июне. 

«Вашингтон» заявил, что процесс восстановления игрока будет длительным, не назвав конкретных сроков. 

«Хотелось бы завершить карьеру по своему желанию, а не из-за травмы и ощущения, что играешь, превозмогая себя. 

В этом было значение операции. Я настроен оптимистично», – сказал форвард «Кэпиталс». 

В прошлом сезоне Бэкстрем стал вторым игроком в истории клуба (после Александра Овечкина), набравшим 1000+ очков в регулярных чемпионатах НХЛ. На его счету 1058 матчей и 1011 (264+747) баллов. 

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