Эль-Башир о Бэкстреме: «Вашингтон» планирует провести без него весь сезон, кажется. Есть шанс, что он вернется в плей-офф»

Тарик Эль-Башир считает, что «Вашингтон» планирует провести сезон без Никласа Бэкстрема.

В июне шведский нападающий перенес операцию на бедре. «Кэпиталс» заявили, что процесс восстановления игрока будет длительным, не назвав конкретных сроков.

Журналист The Athletic ответил на вопрос болельщика о ситуации с потолком зарплат в случае возвращения шведа.

– Представим, что остается неделя до дедлайна. уже вернулся и как всегда хорош. Никлас Бэкстрем находится на пути к чудесному возвращению в начале апреля. Кого обменяют, чтобы вписаться в потолок зарплат?

– Несколько мыслей.

Мне кажется, что «Кэпс» планируют провести весь сезон без Бэкстрема. Возможно, есть шанс, что он вернется в плей-офф, когда потолок зарплат уже не будет приниматься во внимание. Так что я не думаю, что это будет проблемой.

При этом «Кэпс» нужно будет узнать статус Бэкстрема задолго до даты дедлайна, которая еще не определена. В прошлом году дедлайн был 21 марта.

Если Бэкстрем сможет вернуться в следующем сезоне – давайте будем честны, на данный момент это именно «если» – это создаст напряжение в центральной оси, если предположить, что Кузнецов, Строум, Эллер и Дауд будут здоровы. Так что, вероятно, постарается освободить место, – написал Эль-Башир.

Генменеджер «Вашингтона» о Бэкстреме: «Рассчитываем на возвращение Ника. Не можем пойти и подписать игрока с зарплатой 9 млн долларов»