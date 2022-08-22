Бэкстрем о травме: «Я не мог надеть носки и завязать шнурки на ботинках. Сейчас чувствую себя хорошо, впервые за многие годы настроен оптимистично»

Теги травмы Вашингтон НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Хоккей

Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем выразил оптимизм о своем восстановлении после операции на бедре.

В июне шведский нападающий перенес операцию на бедре. «Кэпиталс» заявили, что процесс восстановления игрока будет длительным, не назвав конкретных сроков. 

«Восемь лет назад у меня была операция на бедре, после нее в течение нескольких лет я чувствовал себя хорошо. Но потом стало хуже. У меня были проблемы в течение многих лет.

Я не мог надеть носки и завязать шнурки на ботинках. Были проблемы с ходьбой. Мне было легче кататься на коньках, чем ходить пешком. Я даже не мог играть со своими детьми. Это было очень тяжело.

Сейчас я чувствую себя хорошо. Посмотрим, что будет, когда начнутся интенсивные матчи. Потрясающе, на что способны врачи. Впервые за многие годы я настроен оптимистично.

Я снова могу сам надевать носки (смеется). Хоккей – это моя жизнь. Я даже не могу представить, что однажды он закончится», – сказал шведский форвард в интервью Expressen.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные