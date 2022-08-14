Александр Овечкин: «Бэкстрем – один из лучших центральных нападающих НХЛ. Надеюсь, он продолжит свою прекрасную карьеру»

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Александр Овечкин выразил надежду, что Никлас Бэкстрем продолжит карьеру.

В июне шведский нападающий перенес операцию на бедре. «Кэпиталс» заявили, что процесс восстановления игрока будет длительным.

– Как здоровье вашего лучшего друга Никласа Бэкстрема? Кто-то говорит, что он вообще не вернется.

– У него недавно была свадьба, хочу поздравить его и Лизу. 

Посмотрим… Я с ним на эту тему не разговаривал. Думаю, у него и так хватает нынешних проблем, которые тянутся с прошлого сезона. Надеюсь, что он выйдет и продолжит свою прекрасную карьеру.

Бэкстрем – один из лучших центральных нападающих НХЛ. Лига и сама игра потеряют многое, если он не будет дальше выступать, – сказал нападающий «Вашингтона».

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