«Анахайм» не будет обсуждать новые контракты с Зеграсом, Терри и Дрисдейлом по ходу сезона

Теги Анахайм НХЛ Пэт Вербик Трой Терри Тревор Зеграс Джейми Дрисдейл Хоккей

«Анахайм» не будет обсуждать новые контракты с Тревором Зеграсом, Троем Терри и Джейми Дрисдейлом по ходу сезона.

«Игроки не будут отвлекаться. У них будет целый год, чтобы сосредоточиться на хоккее.

Позже, в более подходящее время, мы поговорим с их агентами и сделаем то, что должны», – сказал генеральный менеджер клуба Пэт Вербик

Для 21-летнего форварда Зеграса (75 матчей и 61 очко в прошлом сезоне, 23+38) и 20-летнего защитника Дрисдейла (81 матч, 32 очка и «минус 27» по полезности) следующий сезон станет последним по контрактам новичка. 

25-летний Терри проведет последний сезон по 3-летнему соглашению с кэпхитом 1,45 миллиона долларов.

В минувшем сезоне нападающий установил личные рекорды результативности, набрав 67 (37+30) очков в 75 матчах регулярного чемпионата. 

Следующим летом все трое могут стать ограниченно свободными агентами. 

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