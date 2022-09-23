«Анахайм» не будет обсуждать новые контракты с Зеграсом, Терри и Дрисдейлом по ходу сезона

«Анахайм» не будет обсуждать новые контракты с Тревором Зеграсом, Троем Терри и Джейми Дрисдейлом по ходу сезона.
«Игроки не будут отвлекаться. У них будет целый год, чтобы сосредоточиться на хоккее.
Позже, в более подходящее время, мы поговорим с их агентами и сделаем то, что должны», – сказал генеральный менеджер клуба Пэт Вербик.
Для 21-летнего форварда Зеграса (75 матчей и 61 очко в прошлом сезоне, 23+38) и 20-летнего защитника Дрисдейла (81 матч, 32 очка и «минус 27» по полезности) следующий сезон станет последним по контрактам новичка.
25-летний Терри проведет последний сезон по 3-летнему соглашению с кэпхитом 1,45 миллиона долларов.
В минувшем сезоне нападающий установил личные рекорды результативности, набрав 67 (37+30) очков в 75 матчах регулярного чемпионата.
Следующим летом все трое могут стать ограниченно свободными агентами.