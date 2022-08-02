Клингберг о соглашении с «Анахаймом»: «Это часть плана. Я хочу подписать долгосрочный контракт, нужно хорошо провести сезон»

заявил, что долгосрочный контракт остается его целью.

Шведский защитник не сумел подписать его в это межсезонье. В итоге 29-летний игрок договорился с о соглашении на год и 7 миллионов долларов.

«Это часть плана, но я не собираюсь заглядывать слишком далеко вперед. В конце концов, я хочу подписать долгосрочный контракт.

На данный момент у меня соглашение с «Анахаймом» на один сезон. Я не могу сосредоточиться на том, что произойдет через год. Сейчас главное – это предстоящий сезон.

Очевидно, что мне нужно хорошо провести его. И команде тоже нужно сыграть хорошо. Если команда добьется успеха, то и я тоже.

Мы отлично поговорили с генеральным менеджером о ее перспективах. Посмотрим, как сложится этот сезон, и что будет дальше», – сказал Клингберг.