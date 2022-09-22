Шаров про 3:5 с «Автомобилистом»: «Мыслей о поражении после двух быстрых шайб не было. Мы не раскисали»

Нападающий прокомментировал поражение от (3:5).

– С чем связано плохое начало матча?

– Мы уже третий матч подряд начали плохо. Но сегодня просто два броска – и сразу же мы пропустили. Не знаю, с чем это может быть связано, сегодня мы были на 100% готовы. Скорее, просто удача так сложилась.

– Были ли мысли о поражении после двух быстрых шайб?

– Нет, таких мыслей не было. Если будут такие мысли, то зачем тогда вообще выходить играть. Мы понимаем, что соперник не настолько нас сильнее, чтобы каждую смену забивать. Поэтому мы сразу же не раскисали, а наоборот: только вперед и вперед готовились.

– Как тренер настраивал на второй период?

– Никак. Все парни все понимают уже. Тренер, конечно, сказал пару слов. Но каждый понимает, что так нельзя играть, и начали больше давить и играть больше в атаку, – сказал Шаров.